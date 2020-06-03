تعرف على الساعات الأخيرة بحياة علي عبد الرحيم ووصيته الوحيدة

رحل مساء أمس الثلاثاء عن عالمنا الفنان القدير علي عبدالرحيم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ٥٩ عاماً، تاركاً مجموعة أفلام ومسلسلات كانت له بصمة فيها بأدواره التي قدمها من خلال هذه الأعمال.

واشتهر الفنان علي عبدالرحيم بدور «سامبو» في فيلم «شمس الزناتي» مع النجم عادل إمام، وحقق من خلال هذا العمل نجاحاً كبيراً؛ إذ إنه قدم دور أحد رجال شمس، وكان متخصصاً في التفجير بالديناميت.

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تعرض الفنان علي عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة منذ فترة؛ إذ إنه أُصيب بجلطة في المخ أثرت في قدمه وذراعه، واضطر أن يبتعد عن الساحة الفنية لمدة ٥ سنوات، وعاد في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «يا أنا يا جدو» للمؤلف فتحي الجندي.

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أوصى الفنان علي عبدالرحيم أن يُدفن في مقابر صديقه الفنان فتوح أحمد؛ نظراً للصداقة الشديدة التي كانت تربطهما، وبالفعل تم دفنه في مقابر الفنان فتوح أحمد بمنطقة البساتين.

تعرض الفنان علي عبدالرحيم منذ أيام قليلة لوعكة صحية شديدة، وامتنع عن تناول الطعام والشراب لمدة يومين ليفارق الحياة أمس الثلاثاء.

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