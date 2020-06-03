حقيقة وفاة رجاء الجداوي إكلينيكياً

ترددت منذ ساعات بعض الأخبار حول وفاة الفنانة رجاء الجداوي إكلينيكياً، بعد وضعها على جهاز تنفس لا تدخلي، وتدهور حالتها بشكل كبير.

وأكد الدكتور سعيد السقعان مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية حيث ترقد بها الفنانة رجاء الجداوي، أن الحالة الصحية لها شهدت مضاعفات أمس، وتم وضعها على جهاز تنفس لا تدخلي.

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وأضاف الدكتور سعيد أن خبر وفاتها إكلينيكاً ما هو إلا شائعة لا أساس لها من الصحة، لكن ذلك لا ينفي أن حالتها الصحية صعبة، ويتمنى أن تتحسن حالتها خلال الساعات القادمة، وتغادر غرفة العناية المركزة وتنتقل إلى غرفة عادية.

يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أُصيبت منذ عدة أيام بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية.

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