تعيش الكثير من النجمات العرب شعور الأخوة والصداقة مع أشقائهم، ويشاركن الصور برفقتهن على السوشيال ميديا بأجمل اللحظات. الصور هنا تظهر النجمات العرب وأشقائهن بأجمل اللقطات: النجمة السورية سوزان نجم الدين لديها شقيقها الممثل السودري الشهير المنتصر نجم الدين، حيث تربطهما علاقة صداقة ومودة. النجمة ايميه صيّاح لديها أيضاً شقيق يشبهها الى حد كبير ودائماً نراها بأجمل اللقطات برفقته، حيث يبدوان كالأصدقاء. النجمة نوال الزغبي لديها شقيق وهو مارسيل الزغبي الذي يدير أعمالها ويرافقها في إطلالاتها وحفلاتها وهما مقربين كثيراً. Advertisements الإعلامية منى صليبا شاركت جمهورها صورة مع شقيقها الذي يشبهها الى حد كبير . تابعوا: صور غير متوقعة: شقيقات النجمات نسخة عنهن! نجمات عرب وشقيقاتهن وشبه صادم صور تكشف الصداقة والود بين النجمات العرب وشقيقاتهن

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