شبيهة ياسمين صبري تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت أحد الفتيات جدلا كبيرا عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك بسبب تشابه ملامحها بملامح الفنانة ياسمين صبري، فقد ظهرت أحد الفتيات تتحدث عن طبقات المجتمع في أحد المقاطع المصورة وظن الكثيرين أن هذه الفتاة هي الفنانة ياسمين صبري خاصة وأن صوتها قريب من صوت ياسمين صبري بشكل كبير، وأنتشر المقطع في دقائق قليلة مؤكدين أن هذه الفتاة هي أول شبيهة لياسيمن صبري .

يشار إلي أن الفنانة ياسمين صبري مازالت تقضي أجازة زواجها التي بدأتها عقب انتهاء تصوير مسلسلها فرصة تانية الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم محمد أبو داود واحمد مجدي ومحمود البزاوي وأيتن عامر ونهال عنبر وعمر الشناوي وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب ومن إخراج مرقس عادل .

وقد أعلنت ياسمين صبري زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال شهر رمضان الماضي وعقد قرانهم في أحد الفيلات وأقتصر الحضور علي أسرهم فقط، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والتزامهم بكافةال اإجراءات الإحترازية .

علي ناحية أخري تستعد الفنانة ياسمين صبري حاليا للبدء في التحضير لعمل سينمائي جديد تعود من خلاله لشاشة السينما بعد غيراب أستمر لفترة طويلة .

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