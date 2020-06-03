شابة تذهل المتابعين بصوتها.. واعتقاد بأنها ابنة جوليا روبرتس (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في الغرب بفيديو تم تداوله على نطاق واسع وتظهر فيه شابة تغني بصوت جميل؛ إذ اعتقد المتابعون أنها ابنة نجمة هوليوود الممثلة الأميركية جوليا روبرتس بسبب الشبه الكبير بينهما.

وفيما أبدى المتابعون إعجابهم الشديد بصوتها، تبين أن المغنية الشابة هي الأرمنية أربي بيتروسيان ولا علاقة لها بروبرتس أبدا، وأن الشبه ما هو إلا محض صدفة لا أكثر، على غرار المثل الشعبي القائل "يخلق من الشبه 40".

وفي الحديث عن روبرتس، فقد التقطت عدسات الباباراتزي مؤخرا صورا للنجمة العالمية البالغة من العُمر 52 عامًا بينما كانت تتنزّه في المدينة التي تقطن بها "ماليبو" الواقعة في ولاية كاليفورنيا.

وحرصت النّجمة أن تلتزم بقواعد السلامة العامة عند خروجها؛ إذ حمت نفسها بوضع كمامة على وجهها، لكنها لم تكن كأي كمامة طبية زرقاء شائعة بين الناس، بل جاءت مطبعة بصورة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق "باراك أوباما".

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وبينما كانت تتسوق روبرتس من متجر Malibu Country Mart وتحمي نفسها بكمامة أوباما، ارتدت ملابس كاجوال تألفت من بنطلون رياضي لونه كحلي نسقته مع جاكيت الدنيم، وانتعلت في قدميها بوطا برقبة عالية، واعتمدت تسريحة الكعكة العلوية المبعثرة.

ولم يكن ارتداء جوليا لكمامة عليها صورة رئيس الولايات المُتحدة الـ44 بالأمر المستغرب عنها، حيث إنها تربطها علاقة وثيقة بباراك أوباما وعائلته، فقد زارت مدرسة ثانوية في مقاطعة لونغ آن في فيتنام في ديسمبر الماضي مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، وكذلك جينا بوش هاجر، ابنة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.