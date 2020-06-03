دعيج الخليفة في "ورطة".. ينسب لنفسه قصيدة صاحبها حامد زيد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلت أزمة بين الشاعر الكويتي حامد زيد والشيخ دعيج الخليفة الصباح، وذلك بسبب قصيدة "لو أن ربي"، حيث تفاجأ الشاعر زيد بقيام الشيخ دعيج بإلقاء هذه القصيدة دون الإشارة لاسمه.

وألمح زيد في تغريدة له على "تويتر" إلى قيام الشيخ دعيج بنسخ قصائده دون أن يذكر اسمه وعلق قائلاً: "زين اللي ما جات على أربع خناجر".

وبدأت القصة حينما ظهر دعيج في مقطع فيديو يردد ‏أبيات القصيدة: "لو أن ربي خالق الصدر شفاف.. بقول: طالع خافقي وأنت تدري.. والله لو أن اللي بالأعماق ينشاف.. ماتلمح إلا صورتك وسط صدري"، ثم ختم حديثه بذكر اسمه في إشارة إلى أنه صاحب هذه الأبيات.

‏‎‏‎‏‎وتفاعل عدد من المغردين مع تغريدة الشاعر حامد وأجمعوا على تأييدهم بأن القصيدة تعود له وسبق أن ألقاها منذ مدة طويلة وأثارت إعجاب الجميع، كما أن القصيدة كانت مسجلة في ظهورها الأول في أحد البرامج.

وتجاوب المغردون مع حامد زيد؛ إذ ألمح البعض إلى أن الحادثة مضحكة باعتبار أنها سرقة واضحة وضوح الشمس.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للشيخ دعيج، حيث سبق وأن غرد عبر حسابه الرسمي في تويتر بأبيات شعر نسبها إلى نفسه حين ذيلها باسمه أسفل النص بمعنى أنها من تأليفه، وحينها ما أن غرد الشاعر دعيج، حتى رصد متابعوه أنها قصيدة مقتبسة بكامل قوتها من الشاعر السعودي الشاب ونجم برنامج شاعر المليون (عبادي الزهراني) والذي غرد بعد أن اقتبس تغريدة دعيج وقال له: "حاط ابياتي وكاتب اسمه تحت التغريدة.. تعتبر سرقة أدبية".

كما سجلت الشاعرة السعودية منى المالكي قضية سرقة ضد الشاعر دعيج بعد مصادرته لأبيات خاصة بالشاعرة، حيث انتقد مغردون على "تويتر"، هذه الخطوة من قبل دعيج الخليفة.

يأتي ذلك بعد سلسلة تغريدات أطلقتها الشاعرة منى المالكي اتهمت فيها دعيج بسرقة أبياتها متوعدة بمقاضاته ومُطالبة بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

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وتقول الأبيات:

ياعسى صمت المساجد مايطول

ونسمع القـــــرآن بالبيت الحرام

يكتب الرحـــــمن والغــمّه تزول

وترجع صفوف البشر خلف الامام

هذان البيتان، كان قد أنشدهما الفنان الكبير نبيل شعيل مؤخرا، وغرد على حسابه متسائلاً عن صاحبهما كي يتواصل معه، ليشكر بعد ذلك الشاعرة على هذه الأبيات.