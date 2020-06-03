ابن أصالة يقبلها ويحتضنها: يعتقدون أنها زوجتي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستعد الفنانة السورية أصالة نصري في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية "سينغل" خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.

ووفق المعلومات فإن أصالة تعيش حاليًا في إجازة برفقة أولادها في الجونة وهي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر قبل العودة مجددا إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الغنائي.

وحرص خالد الذهبي نجل أصالة على مشاركة الجمهور بمقطع فيديو خلال الرحلة البحرية بصحبتها، حيث عبر عن حبه لها والعلاقة القوية التي تربطهما، والذي دائم التغزل بوالدته.

وقام خالد الذهبي باحتضان والدته وتقبيلها، متغزلا بها، ومشيرًا في الوقت ذاته بأن الكثير من متابعيه يظنون أنها زوجته أو صديقته أو أخته.

وكانت الفنانة نشرت صورة لصديقها مصمم الأزياء العالمي نيكولا جبران تعده بزيارة لبنان أيضًا لتكون ضمن خططها في القريب العاجل، خاصة وأنها عبرت عن اشتياقها للبلد ولأصدقائها المقربين هناك.

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وكانت أصالة قد احتفلت بعيد ميلاد ولديها التوأم علي وآدم طارق العريان قبل أيام، وعلى عكس ما توقع البعض بوجود والدهما المخرج طارق العريان ضمن الاحتفال العائلي، لكنه غاب عن الصورة تماما حتى أنه لم يرسل لهما تهنئة عبر صفحتيهما الرسمية على إنستغرام.

وشاركت أصالة في الموسم الرمضاني الأخير بأغنية "سلام سلام" ضمن حلقات مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية فور عرضها.

وفى سياق آخر أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى قدمتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيرا سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".