أمل بوشوشة بفيديو طريف.. ومتابعون يتهمونها بتقليد نادين نجيم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهم عدد من المتابعين الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بأنها تسعى إلى تقليد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على خلفية نشر بوشوشة عبر حسابها في إنستغرام فيديو "تيك توك" طريفا يجمعها مع الإعلامي هشام حداد.

وأعلنت بوشوشة من خلال هذا الفيديو مشاركتها في حلقة من برنامج "راحت علينا" على قناة لنا، حيث ستعرض حلقتها قريبا، وكان الفيديو الذي أضافته بوشوشة من النوع الكوميدي الطريف، إذ تحكي الكلام على لسان طفلة صغيرة لا تريد أن يأتي أحد إليها بسبب فيروس كورونا، ولذلك قالت بوشوشة إلى جانب الفيديو: "لإنو في كورونا".

وأجمع العديد من المتابعين في تعليقاتهم على أن بوشوشة تُقلد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي نشرت مثل هذا الفيديو مؤخرا وهي تتكلم على لسان طفلة صغيرة مع الفنان المصري أحمد السقا من برنامج "إغلب السقا"، ولم يكن التشبيه مُقتصرا فقط على الفيديو؛ إذ شبه أيضا المتابعون شكل وجه بوشوشة بنجيم.

وأشار بعض المتابعين إلى أنهم لم يتعرفوا على بوشوشة وظنوا أنها نادين، مبينين بأن شكل بوشوشة العفوي وجمالها تغير كثيرا في الفترة القصيرة الفائتة وأنها أصبحت تشبه نادين جدا، كما أعرب غيرهم عن أسفهم على هذا الفيديو الذي اعتبروه غليظا.

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ومن جانب آخر، أعرب بعض المحبين لبوشوشة عن لطافة هذا الفيديو وطرافته، معبرين عن مدى جمالها والكوميديا والعفوية اللتين تحملهما في شخصيتها.

والجدير بالذكر أن الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة جذبت المشاهدين إليها في مسلسل "النحّات" من تأليف بثينة عوض، وإخراج مجدي السميري، وإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان، من بطولتها إلى جانب باسل خياط، إيلي متري، جوزيف بو نصار، ليا أبو شعيا، دارينا الجندي وغيرهم.

وعلى الرغم من ظهورها الوجيز في هذا العمل الدرامي إلا أنها استطاعت أن تُثبت نفسها في رمضان 2020 حيث تخلت بوشوشة في هذا العمل عن جمالها وشبابها وظهرت بملامح سيدة عجوز أهلكتها التجاعيد بشخصية "نوال الملاحي" التي تعيش علاقة حب مع "رند" في فترة التسعينيات، ليعثر عليها فيما بعد "يمان" وهي عجوز.

كما عُرض من مسلسل "النحّات" 15 حلقة فقط، وانتهت الحلقة الأخيرة منه بأحداث شيقة غير منتهية، وبقي المتابعون على أمل صدور جزء ثان للعمل يستكمل ما تبقى من خيوط درامية مفتوحة، إلا أن الشركة المنتجة لم تُعلن حتى الآن توقيت عرض باقي حلقات العمل الدرامي.