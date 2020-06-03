سبب وفاة علي عبدالرحيم.. اكتئاب شديد بسبب إهانته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صُدم الوسط الفني المصري يوم أمس بوفاة الفنان علي عبدالرحيم عن عمر ناهز الـ 59 عامًا، فيما تداولت عدد من الصحف المصرية أخبارا صادمة حول سبب وفاة الفنان المصري.

وكشفت هذه الصحف أن الفنان الراحل كان تعرض لموقف محرج قبل ما يقارب الـ 3 أشهر خلال تواجده في كواليس تصوير أحد أعماله، حيث قامت إحدى العاملات بسبه والصراخ عليه دون مراعاةٍ لسنه أو تاريخه؛ ما أغضب الفنان الراحل الذي دخل بعدها في حالة اكتئاب طويلة، كانت تزداد يومًا بعد يوم، حتى تعرض لجلطة في الدماغ جعلته يعاني من المرض في الشهرين الماضيين ليفارق الحياة يوم أمس.

وعلى الرغم من كثرة أعمال الفنان المصري إلا أنه لا يعدّ من نجوم الصف الأول؛ إذ شارك علي عبد الرحيم، خلال مسيرته الفنية في نحو ما يقارب الـ 60 عملا فنيا تنوعت بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات مع كبار النجوم.

وقدم الفنان الراحل عبر الشاشتين الصغيرة والكبيرة، أدوارا مميزة في العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها: "الراية البيضا"، و"ليالي الحلمية 3"، "ضمير أبلة حكمت"، "حديث الصباح والمساء"، "الرحايا"، "فرقة ناجي عطا الله"، "الناس في كفر عسكر"، "أماكن في القلب"، "الملك فاروق"، "أوبرا عايدة".

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وتعدّ شخصية "سامبو" التي قدمها في الفيلم الشهير "شمس الزيناتي" إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام، إبراهيم نصر، مصطفى متولي، سوسن بدر، محمود حميدة وعدد كبير من النجوم.

وقصة الفيلم مقتبسة عن الفيلم الأمريكي (السبعة الرائعون) (The Magnificent Seven)، وتدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية تتعرض واحة بالصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

ويستعين عتمان بشخص يدعي الزناتى والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة ضد برعي، ونتيجة لخيانة أحد البدو يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة؛ ومن ثم يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصروا ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

هذا وكان آخر عمل شارك فيه الفَنّان الراحل مسلسل "يانا يا جدو" إلى جانب الفَنّان أحمد بدير وعرض في رمضان الماضي، وتدور أحداث العمل حول رجل عجوز بخيل "إسماعيل"، وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلوا على الميراث.