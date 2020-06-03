شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تطلب الدعاء لأسرة أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت السيناريت أنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، بالدعاء لـ أسرة أحمد فتحي لاعب النادي الاهلي فور انتشار خبر إصابتهم بفيروس كورونا.

حيث قامت "علاء" بنشر صورة لهم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت عليه قائلةً لزوجة أحمد فتحي:" ربنا يشفيكي ويعافيكي يا نورا أنتٍ والبنات وتقوموا أحسن من الأول، ألف سلامة عليكم وربنا يحفظك وأسرتك ويبعد عنكم كل سوء، قلبي معاكم، دعواتكم لزوجة وبنات النجم أحمد فتحي بالشفاء العاجل".

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حيث أعلنت نورا إسماعيل زوجة اللاعب أحمد فتحي، صباح اليوم إصابتها بفيروس كورونا هي وبناتها ، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من المتابعين بالدعاء لها هي وبناتها، حيث كتبت قائلة: "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".