كارول سماحة تستعد لإطلاق أغنية جديدة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة كارول سماحة، للتعاون ولأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائى كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية.
جديد بالذكر أن النجمة كارول سماحة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الأغنية التى من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سلسلة الأعمال الفنية المتميزة التي تستعد شركة لايف ستايلز ستوديوز لإصدارها لمجموعة من نجوم ونجمات الأغنية العربية.
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