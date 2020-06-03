شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة زواج رجاء الجداوي وكابتن حسن مختار فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رجاء الجداوي في حوار قديم لها مع الإعلامية نهلة عبد العزيز فى برنامج "عالم الشهرة"، أن اسمها الحقيقى نجاة على حسن الجداوي، والشهرة رجاء الجداوي، وإنها من مواليد محافظة الإسماعيلية، ومتزوجة من الكابتن حسن مختار حارس مرمى نادى الإسماعيلي والمنتخب الوطنى السابق، وحالياً مدرب فى نادى الشباب بالرياض، وأم لبنت وحيدة أميرة حسن مختار.

وأضافت رجاء " تعرفت علي حسن زوجى فى السودان، لم يكن بيننا معرفة مسبقة لأن أنا من مواليد الاسماعيلية وحسن مواليد بورسعيد، وكنت سافرت السودان مع عرض في مسرحية "روبابيكيا" لاكون ضمن الوفد الفني المشارك في بطولة المسرحية، ومنهم خالتي الفنانة تحية كاريوكا".

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واكملت " أثناء توجهي إلى السودان لعرض المسرحية كان هناك حسن مختار حارس مرمي منتخب الفراعنة على نفس الطائرة للمشاركة في فعاليات كأس الأمم الافريقية المقامة بالسودان".

وأوضحت أننا احتفلنا بالزفاف سريعا بعد لقائنا علي الطائرة بـ 3 أيام فقط، وأضافت " بالنسبة لي أولى أفلامي كان فيلم دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، ولكن بدأت مشواري مع الأزياء والموضة من قبله، وهناك فرق بين التمثيل والأزياء حوالي 6 سنوات".