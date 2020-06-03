شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا في تعليقها عبر انستجرام على مقتل فلويد: " المساواة هي روح الحرية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة للتضامن مع أصحاب البشرة السمراء فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها بعض الولايات، نتيجة وفاة شاب أسمر على يد شرطى أمريكى، نشرت النجمة يسرا، صور لأيادى تعانق بعضها من جنسيات وأعراق وألوان مختلفة، وعلقت قائلة، "لقد خلقنا الله بدون تفضيلات. في خلقه لم يكن هناك مكان للعنصرية ولا يهم لون بشرتنا.. المساواة هي روح الحرية، فى الواقع لا توجد حرية بدونها.. "فرانسيس رايت"، متابعة، "ضد العنصرية تجاه اي روح من خلق الله"



يسرا عبر انستجرام

Advertisements

وكان مجموعة من الفنانين والنجوم فى مصر والوطن العربى، قد أعلن أنهم ضد العنصرية بكافة أشكالها وألوانها، من خلال نشر صورا "سوداء" عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى مثل يسرا اللوزى وأيضا صبا مبارك.

النجمة يسرا عرض لها مؤخرا فى رمضان مسلسل "خيانة عهد"، والذى قامت ببطولته مع كل من هنا شيحة وخالد سرحان وجومانة مراد وعبير صبرى وبيومى فؤاد وسلوى عثمان وخالد أنور وهنادى مهنا وتيام قمر، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.