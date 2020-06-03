شكرا لقرائتكم خبر عن "وأنت معايا"لـ تامر حسنى والشاب خالد والجرينى يحقق 10 مليون مشاهدة فى اسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب "وانت معايا" أكثر من ١١ مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" فى أسبوع، الذى طرحه النجم تامر حسنى ويجمعه بالشاب خالد ويشارك بها أيضًا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطي، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق .

وفى سياق آخر، أحيا النجم تامر حسنى مؤخرا حفلا غنائياً ناجحاً "أونلاين" ، داخل سفح الأهرامات، وكان قد بدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها تامر بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان، كما أوشك حسنى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" مع المخرج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون.