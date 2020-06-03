شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي: رجاء الجداوي كويسة من فضلكم الدعاء وبلاش ترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت بوسي شلبي لتطمئن جمهور رجاء الجداوي بعد ترويج أخبار عن تدهور حالتها الصحية أمس الثلاثاء نتيجة إصابتها بفيروس كورونا ، حيث نشرت شلبي عبر صفحتها علي موقع التواصل فيسبوك " كلمت أميرة ورجاء كويسة من فضلكم حرام إحنا تعبانين ".

وكانت "أميرة"، ابنة الفنانة رجاء الجداوي قالت فى وقت سابق إن والدتها تعانى من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن تستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

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كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى مؤخرًا اتصالًا هاتفيًا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية للاطمئنان عليها.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.