شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تثير قلق جمهورها بتدوينه عبر تويتر وأحلام تعلق:" سلامتك يا غالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة شريهان اليوم الأربعاء القلق لدي جمهورها ، حيث نشرت عبر صفحتها علي موقع "تويتر" تدوينه حيث كتبت:"أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" لترد عليها الفنانة أحلام وتكتب: " سلامتك يا غالية ".

حيث أنهالت عليها التعليقات من جمهورها للاطمئنان عليها ، فقامت شريهان بالرد وقالت :" قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعا..( كل العالمين) وليس لنفسي، حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر وأي أذي".

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يذكرأن النجمة شريهان كانت تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل"قبل إنتشار فيروس كورونا ، الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله، مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.