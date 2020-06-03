شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة ونصيحة جديدة عبر إنستجرام .. استمر فى التألق وسيشعرون بالحرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمرالفنانة حلا شيحة الوقوف بقوة أمام حملة الانتقادات الموجهه إليها خلال الفترة الماضية ، فتنشر دائما بعض النصائح لجمهورها تحثهم علي الوقوف والتحدي وعدم الاهتمام لجميع الآراء والنظرإلي تكملة المشوار بكل قوة وثقة.

فقامت حلا بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "يكره البعض أن يروا نجاحك.. فقط لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى واحد بالمائة من ما تحققه.. لذا استمر في التألق وسيشعرون بالحرق فقط في كل مرة تفعل.. يومكم رائع".

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يذكر أن شيحة شاركت في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.