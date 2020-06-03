شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يشارك جمهوره بفيديو لكواليس تسجيل أغنية "إحنا مش بتوع حداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد جمال بفيديو من كواليس تسجيل الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، عن شهدائنا وأبطالنا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" إحنا مش بتوع حداد شوفوا إزاي الأغنية بتتنفذ من جوه الاستديو لحد مابتوصلكم".



احمد جمال





كان أحمد جمال قد دعا جمهوره إلى تصوير فيديوهات لأغانى وطنية وإرسالها له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، حيث نشر جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا: "بلغة الإشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".

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وأكد جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "إحنا مش بتوع حداد" هي رسالة للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى