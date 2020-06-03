شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى: والدتى ما زالت بالعناية وأرجو الدعاء بدلا من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى لـ"الخليج 365" أن الحالة الصحية لوالدتها، لم تشهد أى تطورات خلال الساعات الماضية، مضيفة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبى فى الاسماعيلية، مطالبة الجمهور بالدعاء بدلا من إطلاق الشائعات.

وشهدت الساعات الماضية عدم استقرار الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، بسبب مضاعفات اصابتها بفيروس كورونا، وخرجت أميرة ابنتها وأوضحت على حسابها بموقع فيس بوك حيث كتبت:"ماما في الرعاية المركزه... ولكن الحمد لله..لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء"، كما كتبت أميرة أيضاً منذ قليل:"امي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي بقول اهوه للمره الثانيه..ادعولها بالشفى هي وكل مريض".



رجاء الجداوى

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الفنانة رجاء الجداوى

وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بالإسماعيلية، كشف لـ"الخليج 365" أن رجاء الجداوى، دخلت العناية المركزة فجر اليوم، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، وقبل قليل تدهورت حالتها الصحية أكثر، وتم وضعها على جهازCPAP، وأصبحت فاقدة الوعى.

وظهرت رجاء الجداوى فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" الذى استمرت فى تصويره حتى اليومين الاخيرين من الشهر الكريم، وشاركت فى بطولة العمل الى جانب دينا الشربنى وأحمد داود وانجى المقدم واسماء ابو اليزيد ومحمود قابيل وعلى قاسم واسماء جلال وضيف الشرف احمد صفوت، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.