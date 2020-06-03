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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإغاثة الموسيقيين بالشرق الأوسط في ظل كورونا .. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق Spotify اليوم الأربعاء مبادرة 'إغاثة الموسيقى في ظل فيروس كورونا وذلك بالشراكة مع الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق.
وتهدف المبادرة إلى جمع التبرعات للفنانين والموسيقيين الذين تأثروا بشدة جراء تداعيات أزمة "كوفيد-19" من خلال برنامج المنح الاستثنائية، "منحة دعم الفنانين"، الذي أطلق اليوم.
المبادرة هي مشروع عالمي، يرشّح قائمة من المنظمات الموثوقة التي تقدم الإغاثة المالية لمن يحتاج الدعم من أفراد مجتمع الموسيقى حول العالم.
ومع انطلاق المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم تم اختيار الصندوق العربي للثقافة والفنون- آفاق شريكاً في المبادرة.
تقدم المبادرة تبرعاً لبرنامج "منحة دعم الفنّانين" التابع لصندوق "آفاق" لدعم جهوده في جمع التبرعات التي تهدف إلى مساندة الفنانين في هذه الظروف الاستثنائي.
مبادرة لإغاثة الموسيقين
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