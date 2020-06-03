شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد شقيقها: ستكون دائما صديقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة شيري عادل بعيد ميلاد شقيقها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه: "لأن لدى أخ، سيكون دائما لي صديق.. أحب أخى.. عيد ميلاد سعيد وأتمنى لك حياة طويلة وسعيدة ومليئة بالصحة".



شيري عادل

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وتعود الفنانة شيري عادل إلى الدراما التليفزيونية هذا العام بعد غياب الفترة الماضية، بمسلسل "إلا أنا" حيث بدأت تصوير حكاية جديدة تقوم ببطولتها بعنوان "أمر شخصي" مع المخرج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وكان آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.