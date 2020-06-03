شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تواجدها بمسيرات إحتجاجية للتصدي للعنصرية..هكذا تم إنتقاد هالزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية هالزي بالصفوف الأولي من المسيرات الإحتجاجية التي تنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية ، على يد أحد رجال الشرطة و الذي ظهر بعدة صور و مقاطع فيديو، وهو يضع ركبته على رقبة فلويد ما تسبب في وفاته، و كانت هالزي تهتف بعدد من المسيرات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بحملة ضد العنف والعنصرية المنهجية ضد السود، و بالرغم من ذلك إلا أن النجمة الشهيرة لاقت انتقادات حادة عبر " تويتر" .

فانتقد شخص متصيد النجمة هالزي حيث كتب علي " تويتر " مؤكدا أن هالزي لم تعلن قبل ذلك إطلاقا عن دعمها لسمر البشرة لكنها الان تظهر دعمها لهم، و طالبها بالتوقف عن " الجهل " و التظاهر بالدعم لهم لذلك أنا لن ادعمك علي الاطلاق، وكانت هالزي تقول في إحدي مشاركتها : "دعوا السود يتكلمون" ، لا " دعوا شعبنا يتكلم " .



بوست انتقاد لهالزي

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير حرصوا علي التواجد بالمسيرات الاحتجاجية بالولايات المتحدة الأمريكية مطالبين بالتخلص من العنصرية وتحقيق العدالة ، و من أبرزهم باريس جاكسون و إريانا جراند و ماديسون بير و Machine Gun Kelly و تايلور ذا كريتور، وغيرهم الكثيرين .

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