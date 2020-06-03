شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..عرض فيلم "فارس الظل والنور" على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان ذاكرة الإبداع تعرض ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين ايديك" التى تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وتبدأ فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء بفيلم "فارس الظل والنور" الذى يستعرض ملامح المشوار الفنى لمدير التصوير السينمائى رمسيس مرزوق وأهم أعماله والمحطات الرئيسية فى تاريخه الابداعى.

قالت عبد الدايم أن سلسلة أفلام ذاكرة الابداع تضم محموعة من الاعمال التسجيلية والوثائقية التى تتناول سيرة علامات الفكر والفن والأدب.

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وأضافت إنها تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصرى، مؤكدة استمرار خطوات تطوير المجتمع ونشر الوعى من خلال الأدوات المتنوعة للقوى الناعمة، سبق الفيلم فى الثامنة والنصف مساء محاضرة من برنامج ورشة أبدا حلمك لإعداد الممثل الشامل .

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، وإخراج ماريمينا شلبي، سيناريو محمود خليل وتحت إشراف المونتيرة منار حسني مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز.