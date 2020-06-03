شكرا لقرائتكم خبر عن وحشتني كل حاجة .. محمد حماقي يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد حماقي رسالة مؤثرة لجمهوره بعد أزمة فيروس كورونا المستمرة منذ أكثر من شهرين والتي أدت إلى وقف جميع الأنشطة فى كافة المجالات وخاصة الفنية، مؤكدا أن هذه الفترة هي أصعب وقت مر عليه وأنه مشتاق كثيرا لجمهوره وفرقته وحفلاته.

وقال حماقى في الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"أانا عارف إن اللي إحنا بنعيشه إنهاردة ده يمكن أصعب حاجة مرت علينا فى حياتنا، لكن احنا اكيد ملناش ذنب ولا يد في اللي بيحصلنا ده.. انا بس وحشني شغلني واصحابي وحشني أرجع أعمل الحاجات اللي بحبها خصوصا شغلى وحشنى الجمهور وحشنى ارجع اشوفهم واسمع صوتهم تانى وحشتني فرقتى".

وتابع :"بس انا مؤمن أن اللي احنا فيه أكيد ليه نهاية وهيجى يوم كل ده هيخلص لان مفيش حاجة بتفضل علطول حتي لو انهاردة مش شايفين النهاية ..محتاجين نصبر شوية وندعي كتير، إن ربنا يساعدنا وتعدي الازمة ان شاء الله بخير وهنرجع تانى".

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وكان شارك النجم محمد حماقى بفيديو يغني فيه على طريقة النجم الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك عبر حسابه علي موقع إنستجرام، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يغني مقطع من أغنية للعندليب والتي تمثلت فى "على قد الشوق"، وذلك عبر مقطع غنائي علق عليه: "من أكتر الاغانى اللى بحبها ❤️❤️ على قد الشوق، عبدالحليم حافظ، كمال الطويل، محمد على أحمد".

وكان النجم محمد حماقى، قد ظهر فى صورة مع المطربة التونسية لطيفة، مرتديين قناعى وجه "كمامة" للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا، حيث نشر حماقى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، طالبا من جمهوره تخمين من هى التى تقف بجواره، لكن تعليقات جمهوره على الصورة أوضحت أنها النجمة لطيفة من الوهلة الأولى، فيما تساءل البعض عما إذا كان يجمعهم عمل فنى فى القريب العاجل، فيما أعادت لطيفة نشر الصورة مرة أخرى لكن بدون أن تصحبها بأى تعليق.