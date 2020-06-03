وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم بسبب ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء 3 يونيو 2020

توفى امس الفنان المصري علي عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أودى بحياته.



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ومن أشهر أدوار الفنان علي عبد الرحيم شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتي" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" عام 2011، وفي نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمي بمسلسل "تلك الليلة"، للمخرج عادل الأعصر، وشارك في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك في العام نفسه في المسلسل التاريخي "سقوط الخلافة"، للمخرج الأردني محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.

وابتعد الفنان الراحل عن الساحة الفنية عدة سنوات بعدما أصيب بجلطة في المخ أجبرته على الابتعاد عن الشاشة لسنوات طويلة، وأعلن عودته من جديد بعد أن تماثل للشفاء من خلال العمل الدرامي "يا أنا ياجدو"، من بطولة أحمد بدير، للمخرج عادل الأعصر