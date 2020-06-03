توم كروز ينفذ "المهمة المستحيلة".. تشييد قرية كاملة "بلا كورونا"

يستعد النجم الأمريكي توم كروز لتشييد قرية كاملة بإحدى المقاطعات البريطانية، تكون خالية تماما من أي فرصة للإصابة بفيروس كورونا، ومؤمنة بشكل كامل، ليتمكن من استكمال تصوير أحدث أجزاء سلسلة أفلامه "مهمة مستحيلة 7" .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كروز، الذي يساهم في إنتاج الفيلم، سيشيد القرية، على أرض مهجورة كانت عبارة عن قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في مقاطعة Oxfordshire.

وذكرت الصحيفة، أن كروز سيخصص لنجوم الفيلم، مقطورات خاصة للإقامة على أقصى درجة من الرفاهية من طراز VIP Winnebago.

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وكان من المقرر تصوير مشاهد الفيلم في وقت مبكر من عام 2020 الجاري، غير أن تفشي كورونا تسبب في تعطيل التصوير، كما تسبب في تأجيل موعد طرحه بصالات العرض الذي كان مقررا له شهر يوليو 2021، وتبدل موعد طرح الفيلم ليوم 19 نوفمبر 2021.

وذكر مصدر مطلع لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن صناع الفيلم اضطروا لهذا القرار كحل لاستكمال تصوير الفيلم في أقرب وقت، وللحفاظ على سلامة المشاركين فيه.