رقم قياسي جديد في مسيرة سلمان خان..أكثر من 500 مليون مشاهدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع أشهر عازب في بوليوود الفنان الهندي سلمان خان، أن يثبت بأنه نجم الجماهير الذي يحقق أرقاما صعبة ولا يستطيع أحد منافسته عليها؛ إذ حقق إعلان شركة المشروبات الغازية بيبسي الذي شارك فيه، أكثر من 500 مليون مشاهدة عبر حسابه في تيك توك، وهو رقم قياسي جدا وصعب.

هذا وكان سليمان خان قد أطلق قبل مدة أغنية بعنوان بهاي بهاي بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتدعو إلى الإخاء والمحبة بين الأشخاص.

ولحن الأغنية التي تتناول الوئام المجتمعي، الثنائي ساجد وواجد، فيما كتب كلماتها سلمان خان ودانيش صبري، وجزء من موسيقى الراب كتبها روهان أرشد.

وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية جدًا وصلت إلى ما يقارب الـ 36 مليون مشاهدة منذ طرحها في الـ 25 من مايو الماضي، وتعدّ هذه الأغنية هي الثالثة التي يطلقها الفنان الهندي خلال فترة الحجر الصحي بعد أغنية "Pyar karona" و"Tere bina".

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وعن أغنية "بهاي بهاي" كتب خان عبر حسابه الخاص في تويتر:"لقد صنعت شيئا من أجلكم، لنرى كم سيعجبكم الأمر.. أتمنى لكم جميعا عيدا مباركا نأمل أن يباركنا الرب جميعا بالقوة للتعامل مع الوباء هذا العام. نظرًا لعدم قدرتنا على إصدار فيلمنا هذا العيد، فقد عملت على أغنية خاصة جدا لجميع المعجبين الرائعين، اسمها (بهاي بهاي) وهي تحتفل بروح الأخوة والوحدة، العيد هو أفضل وقت لإصدارها؛ لأنه أيضا الاحتفال الذي يقرب الناس من بعضهم بعضا. آمل أن يستمتع الناس بالأغنية بقدر ما استمتعت بها أثناء إعدادها لهم".

يُشار إلى أنه تم تأجيل فيلم خان "Radhe: Your Most Wanted Bhai"، وذلك بسبب الإجراءات المتبعة بعدد من دول العالم بما فيها الهند بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وولد سلمان خان في مدينة اندور بولاية ماديا براديش، وقام بالتمثيل في أكثر من 100 فيلم هندي، ظهر خان للمرة الأولى في فيلم بيوي هو تو آيسي (1988) بدور ثانوي، نجاحه التجاري الأول كان في فيلم مين بيار كيا عام (1989)، و الذي حصل فيها للمرة الأولى على جائزة فيلم فير لأفضل أداء.