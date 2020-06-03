سمية الخشاب تشعل تيك توك بفيديو كوميدي

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" فيديو جديدا لها.



ظهرت سمية الخشاب في فيديو كوميدي متقمصة شخصية سعيد صالح من مسرحية "مدرسة المشاغبين" بجملة "حطي كولونيا.. بتتكلنني لمين".



وعلقت على الفيديو قائلة: "إنتي حاطة كولونيا".



وتشارك حاليًا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، وسامح حسين، وحجاج عبد العظيم، ومروة عبد المنعم، ومصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

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