حفيد عمر الشريف يعلق على العنصرية الأمريكية

نشر حفيد عمر الشريف تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بسبب الاحتجاجات التى تجتاح أمريكا حاليا بسبب العنصرية ومقتل جورج فلويد.

واكتفى حفيد عمر الشريف الذى يعيش فى أمريكا بصورة سوداء تعبرا منه عن رفضه التام للعنصرية التى تشهدها الاحتجاجات الأمريكية.

أثار حفيد عمر الشريف حالة من الجدل الواسع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعد نشره صورة فاضحة له.

وعلق حفيد عمر الشريف على الصورة قائلا: "عيد مبارك".

وانهالت على حفيد عمر الشريف عديد من التعليقات التى تشن هجوما شرسا عليه ولعل من أبرزها: "الله يرحمها فاتن حمامه الحمد إن هي ماتت" و"الله يهديك".

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ولم تكن المرة الأولى التي يثير فيها حفيد عمر الشريف حالة من الجدل الواسع حيث ظهر من قبل عبر حسابه على إنستجرام مرتديا حمالات صدر وهو الأمر الذى دفع البعض لشن هجوما شرسا عليه أيضا.

ومن المعروف أن حفيد عمر الشريف أعلن من قبل عن إنه شاذ جنسيا.

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