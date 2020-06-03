درة توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت درة : قال باولو كويلو "لا تسمح بالانتظار حتى تصبح عادة. عش أحلامك وتحمل المخاطر. الحياة تحدث الآن "أعتقد أنها حقيقة. ولكن الآن انتظر الحياة .. وهذا محزن ".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر يا درة ، ربنا يحميكي ويحرسك، عندك حق يا أجمل ممثلة في الدنيا

يشار إلى أن درة شاركت في "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.

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وأثار الفيلم ضجة واسعة بعد توجيه نقيب عام التمريض في مصر الدكتورة كوثر محمود، اتهاما مباشرا لصناعه، بالإساءة لسمعة 600 ألف من أعضاء فرق التمريض في مصر.

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