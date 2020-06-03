مريم حسين تتهم بالعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء

أحدثت الفنانة مريم حسين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها ببشرة باللون الأسود.

ورغم أنها أرادت التعبير من خلالها عن تضامنها مع أصحاب البشرة السمراء على خلفية الاحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنها واجهت الكثير من الانتقادات.

واتهمها الكثير من المتابعين بالتمييز بين البيض والسود ووصل بعضهم إلى حد وصفها بالعنصرية، علماً أنها أرفقت الصورة بالتعليق: "لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ". وسارعت بعد هذا إلى إزالة الصورة واستبدالها بتلك الأساسية مع التعليق نفسه ومضيفة كلمة "اعتذر" بالإنكليزية.

ولم يمنع هذا عدداً من الحسابات الناشطة على التطبيق من تناقل الصورة ما أطلق موجة من التعليقات القاسية والساخرة. ويشار إلى أن العديد من المشاهير تفاعلوا مع قضية الأميركي جورج فلويد. وفي هذا السياق عبرت الفنانة اللبنانية تانيا صالح عن تضامنها مع أصحاب البشرة الداكنة من خلال نشر صورة لها ببشرة سمراء وشعر أفريقي.

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