تعرف علي تفاصيل نقل رجاء الجداوي للعناية المركزة وتدهور حالتها الصحية

كما أكدت تصريحات خاصة في وقت سابق، تدهور حالة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وارتفاع درجة حرارتها في الفترة الماضية، تم اليوم الثلاثاء، نقلها إلى العناية المركزة داخل المستشفى.

وعلمت "لها" من مصدر طبي في مستشفى العزل الذي تقيم فيه النجمة القديرة، أن عدم استقرار حالتها الصحية وارتفاع درجة حرارتها إضافة إلى ضيق التنفس أدى إلى إدخالها بسرعة إلى العناية المركزة.

وأكد المصدر الطبي أن حالة الفنانة في الوقت الحالي تميل إلى عدم الاستقرار وهي تحت الرعاية الطبية طوال الأربع والعشرين ساعة القادمين.

وكانت الجداوي قد طالبت، في تسجيل صوتي بثته بعض البرامج الفنية، من الجميع التزام الإجراءات الاحترازية، مشيدة بدور الدولة في تخطي أزمة كورونا، وأضافت: "عند زيادة الحالات قد يصعب الأمر على الدولة اقتصادياً في توفير العلاج اللازم، من فضلكم خافوا لأن الموضوع صعب، شكراً لكل من سأل عني ودعا لي".

وسبق أم أكدت أنها لا تعرف موعد خروجها من المستشفى أو أي تطورات عن صحتها لأنه لا أحد يخبرها بشيء، طالبة من ‏الجميع الدعاء لها.‏

Advertisements

يشار إلى أن الجداوي شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان" الذي انتهت من تصويره قبل أيام قليلة من انتهاء ‏الشهر الفضيل، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود ‏قابيل، علي قاسم.‎

قد يهمك ايضاًً:

رجاء الجداوي تُعلّق على إصابتها بـ"كورونا" وتُؤكّد أنّ الموضوع صعب جدًّا

نقل الفنانة ” رجاء الجداوي ” للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية