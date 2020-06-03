شقيقة محمد رمضان ترد أخيراً على السخرية من شكلها

ردت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان أخيراً، على التعليقات الساخرة التي أطلقت وركزت على شكلها.

وجاء الرد من خلال حسابها على "تويتر" حيث نشرت صوراً التقطت لها في حفل الزفاف وأرفقتها بالتغريدة: "في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله، ملامحه، لونه".

وأضافت: "الحمدلله مقتنعة جداً بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

وتفاعل معها على إثر هذا الكثير من المتابعين الذين دافعوا عنها واعتبروا أن التنمر على الشكل أمر غير إنساني.

ويذكر أن أخباراً انتشرت أخيراً وأفادت بأنه تم اعتقال زوجها المهندس حسام حامد عقب انتهاء الحفل مباشرة مع الإشارة إلى أنه تم التحقيق معه حيث قال إن الحضور اقتصر على أفراد العائلة وإنه تم اخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وفي وقت لاحق نشر على حسابه على "فيسبوك" صورة ظهر فيها برفقة زوجته ليرد بهذا على الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله وسجنه.

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