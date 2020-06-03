أحمد السقا يقرر إجراء فحص كورونا للمرة الرابعة ودخول الحجر المنزلي مع أسرته

أعلن الفنان أحمد السقا أنه في صدد الدخول في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً تبعاً لبروتوكول وزارة الصحة بعد أن أعلنت الإعلامية دينا حويدق مقدمة برنامج Its show time إصابتها بفيروس كورونا والذي تقدمه بمشاركة زوجته الإعلامية مها الصغير.

وأعلن السقا إجراءه وزوجته مها الصغير وأولادهما فحوصات كورونا للاطمئنان على صحتهم قبل الدخول في الحجر المنزلي، علماً أن هذه المرة الرابعة التي يخضع فيها لفحوصات "كوفيد-19".

وكان عدد من جمهور النجم الكبير قد أعلنوا قلقهم وخوفهم من إصابة السقا بكورونا بعد مخالطة زوجت للإعلامية دينا حويدق، التي انضمت لقائمة الإعلاميين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً بكورونا، ليصل العدد إلى ثمانية إعلاميين، منهم كريم رمزي ومآثر المرصفي، وريهام السهلي وآية عبد الرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمرو صلاح.

يذكر أن أحد السقا شارك في رمضان الماضي ببرنامج "إغلب السقا" واستضاف فيه نجوم مصر والوطن العربي في منافسة ضمت العديد من الألعاب المسلية.

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