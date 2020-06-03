أصالة تغازل إحساس فضل شاكر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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هنأت الفنانة أصالة فضل شاكر بعد إطلاقه أحدث أغنياته بعنوان "وحشتوني" والتي أتت باللون الخليجي من كلمات الشاعر قوس. وتوجّهت الفنانة أصالة إليه بالتهنئة، وقالت: "الله ما أجمل هالأغنيه وما أصدقها ولو بدّي أحكي على الكلام مُرتّب المشاعر حميم.. والّلحن العبقري سهمّ.. بيرسم بيحلم.. والتّوزيع ل خالد عزّ ترجمة شعور بيرقص.. أمّا فضل.. غُناه حلو وحلو كتير.. وطيبة قلّب بصوته رهيبه.. أغنيه أثّرت فيني ودبت فيها.. ألف مبروك". وردّ شاكر: "أصولة شكراً كتير على كلامك الحلو يا حبيبة قلبي"، لتردّ من جهتها بالقول: "ما في كلام يوازي شعورك".



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