نوال الزغبي : "نازلة عالشارع"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أكدت الفنانة نوال الزغبي استعدادها النزول الى الشارع في حديثها عن الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، مشددة الى ضرورة العودة الى الثورة.

وأطلّت الزغبي في برنامج "ضحك ولعب وجد" عبر شاشة "إم تي في" في لقاء عفوي تضمّن فقرات عفوية وأخرى جدية. عن الثورة، قالت أنّها كانت الوسيلة لخضّ الحكام وإيقاظ الشعب، إلّا أنّ فيروس كورونا أبعد الناس عن الشارع، وشدّدت على ضرورة العودة الى الثورة وقالت: "أكيد بدنا نرجع، وأنا بدّي إنزل عالشارع هالمرّة لكن من دون شغب".

وأشارت الزغبي الى أنّها استعادت ممارسة هواية الحياكة من جديد خلال فترة الحجر المنزلي، مضيفة أنّها تساعدها على الهدوء والتركيز والتأمل. واعتبرت أنّ تطبيق "تيك توك" هو لمن هم دون العشر سنوات، وقالت: "إنّو كيف مرا عمرا 40 سنة بدّا تعمل متل بنت عمرا 5 سنين؟"، مشيرةً الى أنّها لن تنضمّ الى التطبيق. وعن الوضع الإقتصادي، اعتبرت أنّ اللبناني يعيش أصعب فترة من حياته، واستشهدت بالقول المأثور: "الضرب بالميت حرام".

