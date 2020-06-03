الحسناء اليمنية مريم ناظم تنهار لضياع جنى 3 سنوات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







انهارت عارضة الأزياء اليمنية الروسية مريم ناظم بالبكاء خلال بثها فيديو على "سناب شات" متأثرة بتعرض حسابها الشخصي على انستغرام للقرصنة.

وبكت مريم ناظم بشدة وهي تتحدث عن تعرض حسابها على انستغرام للقرصنة حيث حذفت كل محتوياته من الصور التي أكدت أنها لا تملك نسخا عنها، بالإضافة إلى إلغاء متابعة كل من تعرفهم على التطبيق، وهو ما يعني ضياع مجهود 3 سنوات من العمل على "إنستغرام".

وكانت مريم ناظم احتفلت منذ أيام قليلة بزفافها في أجواء ساحرة بدت فيه كالأميرات. وحصدت الحسناء اليمنية آلاف المتابعات والإعجابات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الأنيقة وجمالها الفريد. ومريم ناظم فتاة لأب يمني وأم روسية الجنسية. وهي أول عارضة أزياء يمنية في العالم، تعيش في حاليا في أوزباكستان، وتحمل الجنسيتين اليمنية والروسية.