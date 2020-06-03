ابنة رجاء الجداوي باكية:" إدعولها".. تطورات الحالة الصحية بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، قلق جمهورها ومحبيها، خاصة مع نقلها فجر أمس غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

البداية

في 24 مايو الماضي، أعلنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع درجة حرارتها، وإبجابية نتيجة التحليل لتنقل بعدها لمستشفى العزل بالإسماعيلية، وصرحت وقتها أنها لا تعلم ما هو مصدر العدوى.

تريند تويتر

عقب إعلان نقل الفنانة الكبيرة مستشفى العزل، تصدر اسم رجاء الجداوي محركات البحث وأصبحت في ساعات قليلة تريند بموقع تويتر، وشهدت مظاهرة حب ودعاء من قبل الجمهور ونجوم الفن لها.

مكالمة الخليج 365

في تصريح سابق لها، قالت النجمة الكبيرة لمصراوي إنها بخير وتتعافى بفضل محبة ودعم جمهورها، وطالبت الجميع توخي الحذر واتخاذ كافة إجراءات السلامة، فقد أصيبت بالفيروس رغم حرصها الشديد على اتباع التعليمات.

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شائعات

رغم هذا الحب الكبير، إلا أن هناك عدد من الجمهور تداول شائعات ومنشورات تسيء للنجمة الكبيرة مما تسبب في سوء حالتها النفسية، بحسب ما قاله نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

العناية المركزة

فجر أمس نقلت الفنانة الكبيرة لغرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، ووضعها الأطباء على جهاز تنفس صناعي، وذلك بعد ارتفاع كبير في درجة حرارتها.

نقيب الممثلين

في تصريح لمصراوي، أمس، قال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، إن حالة الفنانة الكبيرة تتحسن، وأشار إلى أنه تحدث للطبيب المعالج لها الذي أكد له أن الحالة مستقرة وليست خطيرة.

ابنتها

منذ قليل، تواصل الخليج 365 مع "أميرة" ابنة الفنانة رجاء الجداوي، للاطمئنان على حالتها الصحية، وردت: "ادعولها".