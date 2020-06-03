أسيل عمران تنضم لحملة "لا للعنصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضمت الفنانة السعودية أسيل عمران، لعدد من النجوم العرب والأجانب، الذي شاركوا في حملة لا للعنصرية، لمناهضة التمييز العنصري على وقع ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت أسيل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "لا للعنصرية،بكل أشكالها الفبيحة، عنصرية اللون، العرق، الدين والمذهب، عنصرية الجنسية والجنس".

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وتابعت: "عنصرية الشكل، عنصرية الفكر والاختلاف، العنصرية آفة أسوأ من أي فيروس أو مرض ف العالم، أهم أعراضها إنها تشعر المصاب إنه أفضل من غيره، كأن خالقه مختلف عن خالق باقي البشر".

وكانت احتجاجات ومظاهرات قد اشتعلت في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية.