عبدالعزيز مخيون لمصراوي: "المعلومات المنشورة عني على الإنترنت غير صحيحة وعيد ميلادي 25 فبراير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، إن تاريخ عيد ميلاده المنشور على العديد من المواقع "غير صحيح".

وأكد النجم الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك العديد من المعلومات والأخبار المتداولة على الإنترنت عنه، ولكنها غير صحيحة، وتحتاج تدقيق نظرا لعدم صحتها.

وتابع: "أرجو الملاحظة أن كل ما هو منشور عني فى المواقع وجوجل وغيره فيما يتعلق بتاريخ الميلاد وبعض الأحداث خطأ، وأنا لا أعلم كيف أصحح كل هذه الأخبار والمعلومات".

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وتابع: "عيد ميلادي مش النهاردة، تاريخ ميلادي الصحيح هو 25 فبراير، وأشكر الجميع على مشاعر الحب".

يذكر أن عبدالعزيز مخيون، شارك في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "البرنس"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، بدرية طلبة، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، محمد مهران، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.