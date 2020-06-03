محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: أثارت الفنانة شريهان قلق الجمهور والنجوم بعد نشرها دعاء عبر حسابها على تويتر وكتبت: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي عبر عن قلقه، وكتبت المطربة أحلام : "سلامتك يا غالية وعادت شريهان لتوضح أنها بخير: "قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً (كل العالمين) وليس نفسي.. حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى .. اللهم أمين يارب العالمين".

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كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تنشر دعاء.. وأحلام ترد:" سلامتك يا غالية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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