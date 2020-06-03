تراند اليوم : رد فعل مؤثر .. مقتل "جورج فلويد" يخرج "زين مالك" عن صمته

دان المطرب البريطاني مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينابوليس في الأسبوع الماضي، والذي اعتبره ناجمًا عن "العنصرية والجهل والغطرسة" التي تثقل كاهل البلاد.

وأصجر العضو السابق في فرقة "ون دايركشن"، نجم "ون دايركشن" السابق، بيانًا يعبر فيه عن دعمه للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ودول أخرى احتجاجًا على مقتل فلويد على يد شرطي أبيض.

وقال زين الذي ظهر للمرة الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الشهر الماضي: "ما يحدث الآن هو بالضبط ما يحدث عندما تترك الجرح دون علاج وتتصرف بغفلة في حضوره المستمر".

وأضاف: "تصاعدت هذه الانتفاضة بسبب العنصرية والجهل والغطرسة التي تثقل كاهل أمريكا والعالم. إنني أشعر بحزن عميق بسبب كل عمل تمييزي ولا أستطيع أن أبقى صامتًا".

وشارك زين أيضًا رابطًا لموقع "Black Lives Matter" (حياة السود مهمة) يدعو إلى التبرع لمكافحة العنصرية في العالم.

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وفي بيان أصدرته في نهاية الأسبوع الماضي، كتبت جيجي حديد، شريكة زين قائلة، إن "مقاطع الفيديو التي تنتشر بسرعة ليست أحداثًا منعزلة. يبدو أنه عندما يتم التقاطها بالكاميرا يكون المتعصبون والقتالون حتى يتم" التحقيق "أو إطلاقهم".

وحثت متابعيها قائلة: "استمر في توقيع العرائض، وإجراء مكالمات للمطالبة بالعدالة، والتحدث بصراحة (هذا ليس فقط شرطًا لأن يكون لديك منصة كبيرة، إنها يبدأ في منزلك ومجتمعك". وأضافت: "إن الأمر يتعلق بالتعامل مع كل فعل تمييزي لا طائل منه يثقل كاهل هذا البلد".

ويعيش الزوجان حاليًا معًا في مزرعة يولاندا حديد في ولاية بنسلفانيا الريفية، في ظل أنباء عن انتظارهما طفلهما الأول.