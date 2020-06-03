ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة وفاة والدتها

كشفت أميرة مختار نجلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن حقيقة وفاة والدتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". "فيسبوك". وكتبت أميرة عبر صفحتها قائلة : " أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي بقول أهوه للمرة الثانية.. ادعولها بالشفى هي وكل مريض". الوعي بقول أهوه للمرة الثانية.. ادعولها بالشفى هي وكل مريض". وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولكن سرعان ماتم نفيها من قبل نجلتها.

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