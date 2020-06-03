إطلاق اسم الفنان الكبير محمود ياسين على مسرح أوبرا بورسعيد

قررت محافظة بورسعيد إطلاق اسم الفنان الكبير محمود ياسين على القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بأوبرا بورسعيد، وذلك تقديرًا لمشواره الفني الضخم.
وكتبت صفحة الشئون الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد عبر الفيسبوك قائلة : إلى أسرة النجم الكبير والفنان القدير
وتابعت الصفحة : " تكريما لسيادته على مشوار عطائه الفنى وتتويجٱ لدوره فى إثراء الحركة الفنية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون.. متمنين له موفور الصحة وكامل التألق.. تحياتنا أمنياتنا الطيبة لكم.. لواء ا.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد".
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