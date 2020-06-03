مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الراحل علي عبدالرحيم

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الفنان القدير علي عبد الرحيم ببالغ الحزن والأسي، الذي قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع. وفنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع. كما قدمت إدارة المهرجان خالص التعازي لأسرته الكريمه وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان. أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان. ويذكر أن رحل الفنان علي عبدالرحيم عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، وكان قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

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