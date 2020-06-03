حرص الفنان رامز أمير على طمأنة متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "أمير" عبر صفحته قائلًا : "الحمد لله أنا دلوقتى فى البيت وبقيت أحسن كتير، إن شاء الله الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى وتأهيل على طول عشان أرجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للإصابة مكنتش حابب أقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف". الفترة الجاية هبتدى علاج طبيعى وتأهيل على طول عشان أرجع اتشقلب بسرعة، وبالنسبة للإصابة مكنتش حابب أقولكم بظبط هي إيه عشان متزعلوش بس كله عاوز يعرف". Advertisements وتابع : "أنا جالى قطع فى الرباط الداخلى فى الأنكل وكسر فى الشظية ودول اتعملوا فى العملية الأولى، والصورة التانية للحاجات اللى كانت جوة رجلى وشيلتها فى العملية التانية". الداخلى فى الأنكل وكسر فى الشظية ودول اتعملوا فى العملية الأولى، والصورة التانية للحاجات اللى كانت جوة رجلى وشيلتها فى العملية التانية". وأضاف: "الحمد لله عمر الشقى بقى، إن شاء الله هطمنكم أول بأول، هعيشكم معايا فترة التأهيل وهوريكم إزاى لما تقع تقوم تانى وتضحك على نفسك كمان.. يارب بس تجربتى دى تبقى حافز ليكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية.. رامز أمير لجمهوره: عمر الشقي بقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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