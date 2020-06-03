الفنانة رجاء الجداوي تدخل العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

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وكتبت ابنة الجداوي، قائلة: “ماما في الرعاية المركزة.. ولكن الحمد لله.. لم تفقد الوعي.. وربنا يحفظها وادعوا لها بالشفاء”.

وكان سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تتلقى الجداوي الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات العزل، قال في مداخلة تلفزيونية، الثلاثاء، إنها تعرضت لمضاعفات صحية أدت إلى وضعها على جهاز تنفس، مؤكدا أن حالة الفنانة الصحية “غير مستقرة”.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت رسالة صوتية للفنانة رجاء الجداوي من غرفتها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

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وبصوت بدا عليه الإنهاك والتعب، حذرت الجداوي من خطورة المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وطالبت الناس بالحذر والحيطة.

وقالت الجداوي: “أنا أتحسن ولكن ببطء. لا أستطيع التقاط أنفاسي أو التحدث كثيرا”.

وأشارت الجداوي إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد موعد خروجها من المستشفى، مشيرة إلى تحسن حالتها ببطء.