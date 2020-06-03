وفاة شقيق ضياء الميرغني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري ضياء الميرغني وفاة شقيقه الأكبر الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

الفنان المصري كتب، على حسابه الشخصي بموقع “الفيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني”.

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يذكر أن رجائي الميرغني كان قد شغل العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، كما تولى منصب المنسق العام للإئتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

وضياء الميرغني ممثل ومخرج ومؤلف مصري، اسمه بالكامل محمد ضيائي محمد الميرغني، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، عمل في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، نوع أدواره بين الشرير وبين الأدوار الكوميدية، كتب العديد من المسرحيات والسهرات الدرامية، ومارس الإخراج المسرحى، ومن الأفلام التي كتبها الومنجي، وأبو خطوة.

شارك ضياء الميرغني في عدد كبير من الأعمال، منها: “أفراح ابليس الجزء الثاني، الزئبق، الإمام الغزالي، بوبوس، الحب كدة، السفارة في العمارة، حسن ومرقص، العميل 1001، مرجان أحمد مرجان، سيد العاطفي، حاحا وتفاحة، كراكون في الشارع، نمس بوند، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، بلطية العايمة، رامي الاعتصامي، أمير البحار، فول الصين العظيم، قبضه الهلالي”، وغيرها.