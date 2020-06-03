الحكومة البريطانية تعلن عن استكمال تصوير الأعمال الفنية التي عطلها انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلنت الحكومة البريطانية عن استكمال تصوير الأعمال الفنية التي عطلها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يتناسب مع قواعد الصحة العالمية والتدابير الوقائية.



وفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبوتر" الأمريكي، وضعت منظمة الفنون في لندن ومعهد الفن البريطاني مجموعة قواعد للعمل بأمان في مجال السينما في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الفنون في لندن، أدريان ووتن، إن صناع السينما متحمسون جدا لعودة التصوير ولكن بما يتناسب مع قواعد الصحة العامة والتأكد من سلامة طاقم وفريق العمل خلال التصوير.

وتعطل تصوير عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية في بريطانيا منذ منتصف شهر مارس/أذار الماضي، من بينها مسلسل: The Witcher (ذا ويتشر) و Jurassic World: Dominion (جوراسيك وورلد) و The Batman (باتمان).

وتتضمن الشروط التي وضعتها: تدريب فريق العمل على قواعد الصحة والأمان، وتعيين مشرف أمن لمواقع التصوير، واختبار صحة المشاركين، وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتأكد من الالتزام بقواعد الصحة الجسدية والنفسية.