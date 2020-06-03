Jun 03, 2020
أثنى النجم اللبناني طوني عيسى على اطلالة النجمة الذهبية نوال الزغبي مع الاعلامي محمد قيس ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد”.
ونشر “عيسى” مقتطف من الحلقة أثناء غناء الزغبي لواحدة من أغنياتها على المسرح، وكتب: “فعلاً نجمة ذهبية صوت وصورة”. لترد عليه نوال قائلة: “شكراً يا مذوق
وكان طوني عيسى قد حرص مع الكثير من المشاهير على الانضمام لحملة Blackout Tuesday، والتي تهدف الى نشر صور سوداء اللون عبر مواقع التواصل لإعلان تضامنهم مع المتظاهرين في أميركا، لوقف التميز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء ووقف عمليات العنف التي يتعرضون لها منذ عقود من الزمان وذلك بعد مقتل جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني عيسى يعلّق على حلقة نوال الزغبي والاخيرة لم تسكت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.