طوني عيسى يعلّق على حلقة نوال الزغبي والاخيرة لم تسكت

أثنى النجم اللبناني طوني عيسى على اطلالة النجمة الذهبية نوال الزغبي مع الاعلامي محمد قيس ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد”.

ونشر “عيسى” مقتطف من الحلقة أثناء غناء الزغبي لواحدة من أغنياتها على المسرح، وكتب: “فعلاً نجمة ذهبية صوت وصورة”. لترد عليه نوال قائلة: “شكراً يا مذوق

وكان طوني عيسى قد حرص مع الكثير من المشاهير على الانضمام لحملة Blackout Tuesday، والتي تهدف الى نشر صور سوداء اللون عبر مواقع التواصل لإعلان تضامنهم مع المتظاهرين في أميركا، لوقف التميز والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء ووقف عمليات العنف التي يتعرضون لها منذ عقود من الزمان وذلك بعد مقتل جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.